Омбудсмен рассказал о состоянии изнасилованного школьницами россиянина

Омбудсмен Тюменской области опроверг гибель изнасилованного тремя девочками мужчины

Мужчина, который пострадал от насильственных действий трех школьниц в Тюменской области, жив. О состоянии пострадавшего рассказал радиостанции «Говорит Москва» рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

«Слава богу, человек жив, ему оказывают помощь, насколько он пострадал — уточняем», — сообщил омбудсмен. Таким образом, он опроверг ранее появившуюся информацию местного издания 72.RU, которое сообщало, что мужчина скончался в реанимации.

Степанов подтвердил, что в отношении школьниц началась проверка. Тюменская областная прокуратура сообщила, что следственные органы завели уголовное дело в отношении российских школьниц, избивших и изнасиловавших россиянина.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в небольшом селе в воскресенье, 21 августа. Сотрудница станции, ставшая очевидицей произошедшего, рассказала, что мужчина 36–37 лет остался ночевать на вокзале — он пропустил свою станцию. Там же находились и три девочки. По словам очевидицы, школьницы на перроне громко обсуждали, что они сделали: «Били они его консервной банкой, которая у него была с собой. Перед этим сняли с него всю одежду, вывернули, пытались все это сжечь. Загнали его в угол в туалете, двери были выломаны, все-все было в крови». Кроме избиения мужчину изнасиловали посторонним предметом, предположительно, палкой.

Женщина добавила, что пострадавший приехал из Тюмени. «Как нам сказали эти девочки, что он сексуальный маньяк и к ним приставал. А он тощий и мухи не обидит — шлепнуть не сможет», — заключила она. По словам местных жителей, школьницы имеют плохую репутацию в селе. Им не раз делали замечания взрослые и даже заявляли в полицию.