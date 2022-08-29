Стюардесса раскрыла причину поднятия столиков при посадке и напугала подписчиков

Daily Star: стюардесса Мист раскрыла причину поднятия столиков при посадке

Американская стюардесса рассказала на видео в TikTok, почему члены экипажа просят пассажиров поднимать столики при посадке. На вирусный ролик, который напугал подписчиков бортпроводницы, обратили внимание в Daily Star.

Сьерра Мист (Cierra Mist), в аккаунте которой более трех миллионов подписчиков, раскрыла причину поднятия столиков — она указала, что это важно делать из соображений безопасности. По словам бортпроводницы, в случае возникновения аварийной ситуации находящимся в салоне людям необходимо быстро эвакуироваться, поскольку «самолет сгорает всего за 60-90 секунд».

Бортпроводница отметила, что поднятый столик помешает спешно покинуть самолет как пассажиру, так и сидящим рядом с ним людям. В подтверждение своих слов Мист показала видео, на котором люди не могут эвакуироваться из-за мешающего столика.

Пользователи сети пришли в ужас от объяснения стюардессы. Одни отметили, что никогда ранее не задумывались о том, что эта деталь может им однажды спасти жизнь, другие признались, что ролик произвел на них неизгладимое впечатление. «Просматривать эти ролики перед первым полетом, конечно, полезно, но очень страшно», «Пожалуйста, вытащите меня быстро из горящего самолета», «О боже, это реально страшно, никогда не думал, что это настолько серьезно» — писали пользователи в комментариях.

Ранее, 26 августа, Сьерра Мист рассказала на видео в TikTok, что члены экипажа любят отправиться на вечеринки с пассажирами после рейсов. По ее словам, путешественники сами просят об этом после полета.