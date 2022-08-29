Политолог Марк Ананченков: ВС России выполняют миссию по сохранению мира от катастрофы

Вооруженные силы России продолжают обеспечивать защиту Запорожской АЭС (ЗАЭС), выполняя вновь возложенную на них миссию по сохранению мира от глобальной катастрофы, которую искусственно пытаются создать украинские военнослужащие. Оборона ЗАЭС российскими военными становится еще одним символом СВО. Наша страна осознает все последствия от возможного взрыва, способного нанести вред людям, живущим не только на освобожденных территориях, но и на самой Украине, в России и даже странах Западной Европы. Так политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков прокомментировал «Ленте.ру» ситуацию вокруг ЗАЭС.

«Только за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции. Всего было выпущено девять снарядов, три из них упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранятся новое ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы. Осколками были повреждены линии трубопроводов после первого обстрела, а в результате второго удара один снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора. Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области, но уже в ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем», — отметил Марк Ананченков.

По словам политолога, в настоящее время штатным техническим персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования. По последним данным, радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.

«Остается надеяться, что российским военным удастся предотвратить ядерную катастрофу, однако есть большие вопросы руководителям Украины, которые, во-первых, забывают, что Запорожская атомная электростанция — самая крупная в Европе, а во-вторых, не думают о последствиях и продолжают идти на такие преступные и террористические методы, игнорируя призывы ООН и МАГАТЭ», — добавил Марк Ананченков.

