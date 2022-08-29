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Мужчина с помощью шантажа пригласил туристку на свидание и был обруган в сети

NYP: нашедший кошелек туристки мужчина выманил ее на свидание и не пришел на встречу

Кадр: @tabithaswatosh / TikTok

Пользователи сети заподозрили в воровстве мужчину, который хотел с помощью шантажа выманить американскую туристку на свидание. На историю обратили внимание в New York Post (NYP).

Как рассказала на видео популярная американская TikTok-блогерша Табита Сватош, во время отпуска на Гавайях она потеряла на пляже кошелек, в котором был паспорт и кредитные карты. Вскоре девушка получила на телефон сообщение от незнакомца, который написал ей, что нашел ее вещи. Тем не менее мужчина решил не возвращать Сватош бумажник и попробовать поближе познакомиться с туристкой.

В доказательство Сватош привела принтскрины их переписки: мужчина сказал, что в тот день видел девушку на пляже, и пригласил ее на свидание. Сначала девушка отказалась, но после передумала и согласилась увидеться в ресторане быстрого питания «Макдоналдс». Однако незнакомец не только не пришел на встречу, но и заблокировал номер туристки — это побудило американку записать видеообращение в TikTok и публично обругать незнакомца за подобное поведение.

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Пользователи сети возмутились действиями мужчины. Некоторые посоветовали Сватош обратиться в полицию. Сообщалось, что потерянные вещи в конечном итоге все же вернулись к Сватош — их оставили на стойке регистрации отеля, в котором остановилась американка. Вместе с кошельком была также записка, в которой говорилось о том, что у туристки появился друг на Гавайях.

В сентябре 2021 года житель Крыма ограбил туристку из Челябинска, которая отправилась с ним на свидание. Отмечалось, что на встречу мужчина пришел в состоянии наркотического опьянения, а после интимной связи привязал путешественницу к стулу с помощью веревки и скотча и угрозами перевел себе на счет с ее карты 1,7 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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