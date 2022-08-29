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Польша осталась недовольна предложением ФРГ о поставке танков

Министр обороны Блащак: Польша хочет 44 танка Leopard взамен отправленных Киеву Т-72

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Варшаву не устраивает предложение Берлина по компенсации танков взамен отправленных на Украину. Об этом заявил министр обороны Польши Мариус Блащак в интервью газете Polska Times.

По его словам, власти ФРГ предложили Польше 20 Leopard взамен отправленных республикой на Украину Т-72. Кроме того, первые экземпляры немецких танков должны поступить только в 2023 году. «Это не соответствует нашим ожиданиям и мало что дает. Это совершенно символическое предложение», — заявил Блащак.

Глава польского ведомства подчеркнул, что Варшава рассчитывает на «хотя бы батальон танков, то есть в западноевропейском формате 44 машины». В противном случае, отметил Блащак, Польша может обойтись и без этой поддержки.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение о приобретении у Южной Кореи танков К2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9.

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Марина Совина
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