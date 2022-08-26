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Польша договорилась о поставках танков из Южной Кореи

Министр обороны Польши Блащак подписал договор о приобретении у Южной Кореи танков К2

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение о приобретении у Южной Кореи танков К2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра, страна намерена укреплять свою обороноспособность. Он добавил, что в октябре польские военнослужащие отправятся в Южную Корею на обучение, где они освоят новую технику.

«Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей. Для безопасности важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию», — сказал он.

Договор предусматривает покупку Польшей 180 танков К2 у концерна Hyundai Rotem. Поставки запланированы на 2022-2025 годы. Первые самоходные 155-миллиметровые гаубицы в версии K9A1 должны доставить в Польшу в 2022 году. Полностью договор должен быть исполнен до 2026-го.

В июле Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине советских Т-72. Первые поставки подержанных Abrams должны состояться в начале 2023 года. Военная техника восполнит нехватку, возникшую после передачи украинской армии 240 танков Т-72 из резервов.

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Марина Совина
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