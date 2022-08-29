Украинские хакеры атаковали российские аналоги Zoom

StormWall: украинские хакеры атаковали российские сервисы видеоконференций

Украинские хакеры в начале августа 2022 года атаковали российские аналоги Zoom. Массовые DDoS-атаки на российские сервисы видеоконференций, среди которых TrueConf, Videomost, Webinar.ru и iMind, организовали хакеры, связанные с IT-армией Украины, сообщили «Газете.Ru» в ИБ-компании StormWall.

«Хактивисты разместили призывы к атакам и списки российских систем видео-конференц-связи в Telegram-каналах IT-армии Украины», — заявили в StormWall.

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали атаки на 20 сервисов, являющихся аналогами Zoom, среди которые TrueConf, Videomost, Webinar.ru, iMind и другие. По данным экспертов, пиковая мощность атак составляла 180 тысяч запросов в секунду, а максимальная длительность атак — 30 часов. Отмечается, что атаки начались 12 августа и продолжаются до сих пор.

«В результате DDoS-атак наблюдались небольшие сбои в работе платформ, однако серьезных последствий удалось избежать», — добавили в StormWall. Специалисты отметили, что сталкиваются с атаками на подобные сервисы впервые. Эксперты полагают, что целью атак были попытки навредить российской экономике, поскольку сервисы видеоконференций активно используют госкомпании для общения между сотрудниками.

4 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США совместно с рядом европейских стран создают «цифровые плацдармы» для атак на Россию. По данным политика, подобные киберцентры уже действуют в Польше, Эстонии и Латвии.