Бабкина выступила за сохранение украинской культуры

Певица Надежда Бабкина выступила в Луганске с песнями на русском и украинском языках

Российская певица Надежда Бабкина подготовила программу из песен на русском и украинском языках. Она исполнила ее во время выступления в Луганске. Об этом пишет телеканал «Рен ТВ».

Исполнительница уверена, что для сохранения культуры это необходимо. «Моя задача — никогда не разрушать любую разновидность культуры, любое вероисповедание, потому что агрессия — это путь в никуда. Люди, попав в агрессию, сами себя уничтожают», — приводит телеканал слова Бабкиной.

Уточняется, что Луганск — не первая горячая точка, куда Надежда Бабкина приезжает поддержать жителей. В свое время она побывала в Южной Осетии, Афганистане и Чечне.

«Я все видела своими глазами. Поэтому рассказывать, что ты испытываешь, я думаю, бессмысленно. (...) Люди-то здесь прекрасные, люди-то в чем виноваты, что случилась такая историческая несправедливость по отношению ко всему Донбассу!», — резюмировала певица.

22 августа депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что Россия будет поддерживать украинскую культуру и уже делает это через финансирование автономных культурных организаций.

