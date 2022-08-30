В Петербурге вынесли приговор 14 участникам банды налетчиков

В Петербурге главаря банды Леонида Колесникова и 13 его соучастников осудили по 8 статьям

В Петербурге суд вынес приговор Леониду Колесникову и 13 членам организованной им банды. Об этом во вторник, 30 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Их признали виновными в бандитизме, разбое, вымогательстве, похищении человека, самоуправстве, мошенничестве, убийстве, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Лидера банды приговорили к 20 годам колонии, девять мужчин были приговорены к срокам от девяти до 17 лет, еще четырем соучастникам назначили условные наказания.

По данным следствия, с июня 1994 года по март 2010 года Колесников, будучи криминальным авторитетом, создал банду налетчиков. Он занимался поиском источников ее финансирования, распределял роли между участниками, отвечал за конспирацию, планировал и организовывал преступления и лично участвовал в некоторых из преступлений.

В период с 1994 по 2017 год соучастники похитили и убили неизвестного мужчину, напали на экспедитора и забрали у него около 13 тонн красной икры стоимостью 13 миллионов рублей, совершили разбойное нападение на предпринимателя в поселке Песочный и отняли у него почти полмиллиона рублей, похитили трех бизнесменов и забрали у них машину и более 10 миллионов рублей, вымогали деньги у двух предпринимателей и совершили мошенничество в отношении руководителя одной из фирм на сумму в 150 тысяч рублей. Кроме того, подельники организовали и исполнили еще несколько преступлений.

«Члены банды ежегодно проводили общие мероприятия, в ходе которых специальными значками с буквой "К" награждали отличившихся соучастников», — добавили в управлении СКР.

В 2017 году мужчин задержали. У них в ходе обысков было изъято 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, шесть автоматов, гранатомет, 10 гранат, самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью не менее 800 граммов в тротиловом эквиваленте, винтовка зарубежного производства и более четырех тысяч патронов. Позже у фигурантов обнаружили взрывчатые вещества и другое оружие.

Объем уголовного дела составил 100 томов, были проведены около 100 различных экспертиз.