Российским банкам не удалось вовремя запустить выдачу кредитов по биометрии

РБК: банки просят ЦБ отложить начисление штрафов за отсутствие сервиса биометрии на год

Ассоциация российских банков (АБР) обратилась в письме к Центробанку с просьбой не начислять штрафы за отсутствие сервиса биометрии при оформлении вкладов и выдаче кредитов для новых клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ. Письмо представляет позицию 28 российских банков с универсальной лицензией, из которых семь — системно значимые кредитные организации.

Удаленные услуги на основе Единой биометрической системы (ЕБС) должны были начать работать 1 сентября 2022 года, однако банкам не удалось запустить сервисы вовремя. «Большой круг банков, в том числе системно значимые кредитные организации, не сможет обеспечить внедрение удаленной идентификации с использованием ЕСИА (Госуслуги) и ЕБС посредством официального сайта банка в сети интернет, а также мобильного приложения банка в срок к 1 сентября 2022 года из-за определенных обстоятельств», — указано в сообщении ассоциации.

АБР назвала в числе причин, по которым внедрение биометрии откладывается, санкционное давление. В частности, существуют большие риски удаления приложений банков, которые попали под санкции, из магазина AppStore, кроме того, появились проблемы с обновлением банковских приложений. Также у организаций не хватает ресурсов, чтобы завершить запуск биометрии в срок, поскольку в первой половине текущего года банки боролись с устранением санкционных рисков. АБР выделяет и технические сложности, а также низкий интерес граждан к системе ЕБС. При этом в «Ростелекоме» сообщили, что сейчас «все процессы функционируют в штатном режиме», и уже 30 банков используют типовой модуль, адаптированный под системы iOS и Android.

Центробанк в настоящее время рассматривает просьбу организации, рассказал изданию представитель регулятора. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, в случае поддержки инициативы, за год отсрочки ассоциация планирует добиться отмены или смягчения требования на законодательном уровне.

Запуск ряда банковских операций при помощи биометрии откладывается не первый раз. Новые положения закона о противодействии отмыванию денег должны были вступить в силу с 1 января 2022 года, однако запуск перенесли на 1 сентября 2022 года. 21 октября прошлого года АБР уже просила ЦБ перенести срок вступления новых правил до 1 января 2023 года и предложила не применять санкции, в числе которых штрафы и ограничения на определенные операции.

Впервые ЕБС была запущена в 2018 году. Тогда регулятор обязал банки подключиться к ней к началу 2019-го. Предполагалось, что клиенты смогут сдать образцы биометрии (голос и изображение лица) для дальнейшего перевода обслуживания в дистанционный формат. Однако впоследствии требования не были выполнены, в результате чего ЦБ допустил снижение количества отделений, где доступна новая функция, до 80 процентов.