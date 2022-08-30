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Россиян предупредили о маскирующихся под зарубежные бренды мошенниках

«Ъ»: в сети пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

На фоне массового ухода иностранных производителей и поставщиков из России в интернете пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды. Об этом россиян предупредили эксперты Group-IB, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в первом полугодии количество мошеннических сайтов, которые действуют от лица известных брендов, увеличилось на 579 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Аналитики сообщили, что для привлечения внимания жертв мошенниками используются уже более 2,1 тысячи мировых брендов и торговых марок компаний из разных сфер.

В Group-IB оценили ежемесячные потери пользователей от подобного мошенничества в мире в 80 миллионов долларов (5,9 миллиарда рублей).

Эксперты сообщили, что на таких сайтах жертвам предлагается заказать недоступные в магазинах товары или совершить покупку в AppStore. По мнению специалистов, со временем спрос на товары покинувших Россию брендов будет стабилизирован. Эксперты считают, что пользователи в будущем смогут отличать новых поставщиков от мошенников.

Ранее главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора предупредил россиян о риске лишиться своих данных в зарубежных соцсетях и приложениях из-за санкций со стороны недружественных РФ стран. В связи с санкциями владельцы иностранных платформ могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, перечисленных в пользовательском соглашении, а также предвзято трактовать правовые нормы против российских юзеров.

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Марина Совина
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