Мошенник под видом вора в законе обманул россиянина на 138 тысяч рублей

Представившийся вором в законе выманил 138 тыс. руб. у москвича, вызывавшего проститутку

23-летний москвич Артем заявил в полицию о телефонном мошенничестве: представившийся вором в законе по кличке Седой выманил у него 138 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.

Молодой человек с друзьями устроил вечеринку на даче и стал вызывать туда проституток. После звонков по номерам профильных сайтов с ним связался мужчина, назвавшийся вором в законе. Он обвинил Артема в поломке кассового аппарата стоимостью два миллиона рублей и потребовал оплатить ремонт. Москвич бросил трубку, но через некоторое время получил сообщение со своим полным именем, адресом и угрозами — неизвестные пугали его похищением с последующим выкупом, который они намеревались получить от родителей Артема.

Восприняв угрозы серьезно, он взял кредит и перевел деньги Седому. Но тот потребовал еще 150 тысяч рублей, и тогда молодой человек рассказал о вымогательстве отцу, и тот обратился в полицию.

Правоохранители начали розыск телефонных мошенников.