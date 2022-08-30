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Минобороны заявило о двух сбитых украинских Су-25

Минобороны заявило, что российские ПВО сбили два Су-25 воздушных сил Украины

Фото: МИнобороны РФ / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное знамя Николаевской области сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом во вторник, 30 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Также были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в небе над Донецкой народной республикой, а также Запорожской и Харьковской областями, добавили в военном ведомстве.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 278 самолетов и 1837 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход операции, 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она продолжается в соответствии с имеющимися планами.

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Евгения Куликова
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