Минобороны заявило о двух сбитых украинских Су-25

Минобороны заявило, что российские ПВО сбили два Су-25 воздушных сил Украины

Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное знамя Николаевской области сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом во вторник, 30 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Также были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в небе над Донецкой народной республикой, а также Запорожской и Харьковской областями, добавили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 278 самолетов и 1837 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход операции, 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она продолжается в соответствии с имеющимися планами.