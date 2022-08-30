Летевший в Турцию самолет совершил экстренную посадку из-за обморока пилота

Летевший в Анталью самолет Jet2 сел в Салониках из-за потерявшего сознание пилота

Самолет Jet2, который направлялся в Турцию из Великобритании, экстренно прервал полет и совершил аварийную посадку в Греции, так как один из пилотов потерял сознание во время рейса. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел во вторник, 23 августа, на борту самолета британской авиакомпании Jet2, который летел по маршруту Бирмингем — Анталья. На высоте 30 тысяч футов (около девяти тысяч метров) воздушное судно вошло в зону турбулентности — по словам одного из присутствующих на рейсе, в этот момент «все заметили, что что-то происходит в передней части самолета». Вскоре пассажирам объявили об аварийной посадке в аэропорту греческого города Салоники для оказания неотложной помощи, однако не уточнялось, кому именно она понадобилась.

После приземления самолета в Греции, борт еще около часа стоял на взлетно-посадочной полосе в ожидании машины скорой помощи. Позже пассажиров выпустили в здание терминала — происходящее в аэропорту они описали как «хаос», пожаловавшись на долгое ожидание в неведении. Спустя некоторое время представители авиакомпании подтвердили, что рейс был перенаправлен в Салоники из-за плохого самочувствия одного из пилотов, который упал в обморок.

Ранее в августе два пилота пассажирского лайнера авиакомпании Air France затеяли драку в кабине самолета. Отмечалось, что несмотря на конфликт, рейс все же продолжился, а самолет впоследствии благополучно приземлился.

