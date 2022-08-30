Россиянка поселилась у подъезда дома после выселения

Женщина из Екатеринбурга поселилась у подъезда дома после выселения

Татьяна Долгушина из Екатеринбурга поселилась у подъезда элитного жилого комплекса, откуда ее заставили съехать пять дней назад. Таким образом россиянка протестует против своего выселения, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Долгушиной, вечером к ней в квартиру ворвались преступники. Они насильно заставили женщину и ее больную мать покинуть помещение. «93-летнего труженика тыла в ночной рубашке, босую, в простыни утащили. Они доставили ее в Первую больницу, но не сказали, с какого адреса, кто это. Я вчера только узнала, что медбрат через соцсети разыскивал родственников», — рассказала пострадавшая.

При этом омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что Долгушину выселили за просрочку по кредиту. «Мы смотрим, можно ли было структурировать эту задолженность, каждую деталь проверяем, делаем все, чтобы восстановить статус-кво», — отметила она. В областной ФССП подтвердили, что Татьяну выселили по решению суда.

Ранее лишившиеся дома жители города Чита устроили голодовку, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Пострадавшие проживали в здании 1989 года постройки, стены которого сильно покосились. Ради безопасности всех жильцов выселили из дома, однако не предоставили новое жилье.