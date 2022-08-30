«Почта России» будет развозить письма на электровелосипедах и трициклах

Российская компания «Почта России» задумала перейти на электровелосипеды ради повышения эффективности работы сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Проект стартовал в Москве, Вязьме и поселке Семлево Вяземского района Смоленской области. Городские почтальоны будут развозить письма на электровелосипедах, а сотрудники, работающие в сельской местности, — на трициклах. Они будут оценивать, насколько им удобно пользоваться электровелосипедами и управлять ими.

В компании отметили, что новый транспорт, предоставленный российскими компаниями Konyok и Eсoget, решили ввести для повышения скорости доставки, большего охвата адресов за смену и снижения физической нагрузки на сотрудников почты. По словам главы Konyok Авенира Бабина, эксперимент позволит адаптировать транспорт под конкретные задачи и учесть все особенности доставки большого числа заказов.

Кроме того, в «Почте России» заявили о том, что планируют заправлять часть своих автомобилей природным газом ради того, чтобы снизить объемы выбросов CO2 в атмосферу. В компании ожидают, что таким образом к 2025 году эмиссия углекислого газа сократится на 20 процентов в расчете на килограмм перевезенного груза.

В 2021 году «Почта России» решила начать развозить письма и посылки на электромобилях. Для перевозки посылок и писем почтовая сеть получила тестовую партию первого российского коммерческого электрокара GAZelle e-NN.