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Майкл Джексон использовал 19 поддельных документов для покупки препаратов

Певец Майкл Джексон подделывал документы ради покупки медицинских препаратов

Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

Американский поп-певец Майкл Джексон подделывал документы ради покупки вызывающих привыкание медицинских препаратов. Об этом говорится в новом документальном фильме «TMZ расследует: кто на самом деле убил Майкла Джексона», отрывки из которого цитирует New York Post.

Исполнитель использовал 19 поддельных удостоверений личности. С этими документами он обращался к разным врачам, которые давали ему рецепты на лекарства.

«Майкл в значительной степени ответственен за свою собственную кончину, но медицинское сообщество, безусловно, оказало ему большую помощь», — заявил пластический хирург Джексона Гарри Глассман.

Отмечается, что хотя в смерти артиста обвинили врача Джексона Конрада Мюррейя, который регулярно давал ему пропофол, артист всю жизнь имел проблемы с различными препаратами. В фильме подчеркивается, что многие другие медики потакали ему в этом. Детектив полиции Лос-Анджелеса Орландо Мартинеса также считает, что именно легкий доступ к различным веществам послужил причиной смерти короля поп-музыки.

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Помимо пропофола, который Джексон использовал в качестве снотворного, музыкант употреблял сильный наркотический анальгетик меперидин. Все это привело к выраженным признакам паранойи, беспокойства и навязчивого поведения.

Майкл Джексон умер июне 2009 года из-за передозировки успокоительного препарата пропофола. Личный врач певца Конрад Мюррей, который выписал Джексону этот препарат, в ноябре 2011 года был приговорен к четырем годам тюрьмы.

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Марина Погосян
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