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Российские компании начали искать способы расплатиться за валютные долги

«Ъ»: российские компании начали искать способы рассчитаться по еврооблигациям

Фото: Shutterstock

Российские компании-эмитенты еврооблигаций (номинированных в иностранной валюте) начали активно искать способы расплатиться по своим долгам перед инвесторами, пишет «Коммерсантъ».

Одним из самых популярных вариантов на данный момент является достижение договоренности с держателями бумаг о реструктуризации задолженности — consent solicitation. Большинство компаний предпочитают этот способ выплатам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД, структура Московской биржи) в обход западных клиринговых систем, таких как Euroclear и Clearstream.

Однако такой порядок противоречит проспектам эмиссии большинства выпусков, поэтому компании стремятся договориться с держателями бумаг. Главным образом изменение условий коснется возможности использования других валют.

Альтернативный способ предполагает выпуск новых «замещающих» облигаций, номинированных в рублях. Некоторые также пробуют расплачиваться рублями с российскими держателями еврооблигаций, права которых учитываются в НРД.

Наконец, еще один вариант — досрочный выкуп облигаций у держателей, однако в этом случае также возникают сложности с определением валюты платежей. Некоторые компании, по словам собеседников издания, «просто ждут, пока появится рабочий механизм погашения облигаций».

Ситуация чревата тем, что изменение изначальных условий выпуска может грозить дефолтом или обращением инвесторов в суд, что, в свою очередь, повлечет арест зарубежных активов эмитента.

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Платон Щукин
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