Попытки США сдержать инфляцию сочли тщетными

CNBC: попытки ФРС сдержать инфляцию в США могут оказаться тщетными

Попытки Федеральной резервной системы (ФРС) США сдержать инфляцию за счет повышения процентной ставки могут оказаться тщетными, пишет CNBC.

Без ограничений на бюджетные расходы может вырасти как госдолг, так и инфляционные ожидания. Существует риск, что политики не могут выполнять эту работу сами по себе и фактически могут усугубить ситуацию агрессивным повышением процентных ставок. Аналитики полагают, что простого повышения ставок будет недостаточно, ведь инфляция усугубляется в основном из-за роста бюджетных расходов на фоне спровоцированного COVID-19 кризиса.

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее говорил о намерении продолжить агрессивную денежно-кредитную политику. Он объявил, что регулятор готов и дальше повышать процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию. При этом ставка, по его словам, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

Вслед за ФРС о повышении ставки задумался и Европейский центральный банк. Регулятор готов рассмотреть вопрос о повышении ставок сразу на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре. При этом даже самые острожные представители руководства регулятора считают, что необходимо предпринимать «значительные действия».