В ЕЦБ приготовились и дальше повышать базовую процентную ставку

Bloomberg: ЕЦБ не исключил повышение ставки сразу на 75 базисных пунктов в сентябре

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится повысить ключевые ставки как минимум еще на 50 базисных пунктов, сообщает Bloomberg.

Однако на фоне роста инфляции повышение может оказаться еще выше. Некоторые представители руководства ЕЦБ готовы рассмотреть вопрос о повышении ставок сразу на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре. При этом даже самые острожные представители руководства регулятора считают, что необходимо предпринимать «значительные действия».

В конце июля ЕЦБ впервые с 2011 года поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,5 процента годовых с нулевого уровня. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентная ставка по маржинальной кредитной линии увеличены до 0,5 процента, 0,75 процента соответственно.

О продолжении агрессивной денежно-кредитной политики говорил и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Он объявил, что ФРС готова и дальше повышать процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию. При этом ставка, по его словам, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

Это привело к тому, что доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на восемь базисных пунктов — до 3,48 процента (максимум с кануна кризиса 2008-го), на столько же увеличилась доходность десятилетних ценных бумаг — до 3,13 процента.

Слова Пауэлла спровоцировали падение европейских рынков. В понедельник, 29 августа, немецкий индекс DAX упал более чем на 1,1 процента, примерно столько же потерял французский индекс CAC 40, а итальянский FTSE MIB упал примерно на 1 процент.

В целом на фоне энергетического кризиса доверие инвесторов к евро стало ослабевать. Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) свидетельствуют о том, что за неделю, закончившуюся 23 августа, спекулянты открыли чистые короткие позиции по евро — способ сделать ставку на то, что валюта упадет в цене — на 44,1 тысячи контрактов (по сравнению с 42,8 тысячи за предыдущие семь дней). Евро потерял более 12 процентов по отношению к доллару с января и застрял ниже паритета, что ухудшает перспективы инфляции, поскольку цены на энергоносители в основном оцениваются в американской валюте.