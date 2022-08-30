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Российские предприниматели выбрали главный банк для своего бизнеса

Зампред правления Попов: предприниматели РФ выбирают Сбер главным банком для бизнеса

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По данным аналитиков, с февраля по июль 2022 года в Сбербанке наблюдался постоянный приток клиентов в сегменте малого бизнеса, рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Об этом стало известно «Ленте.ру».

«В период неопределенности клиенты активно переходили из банка в банк, и подавляющее большинство выбрало при переходе именно Сбер. Это свидетельствует о том, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса», — отметил он и добавил, что через Сбербанк проходит свыше 70 процентов оборота каждого клиента малого бизнеса.

По его словам, с начала 2022 года активная база клиентов банка выросла более чем на 130 тысяч компаний. При этом, заметил Попов, число регистраций бизнеса в России сократилось из-за турбулентности в экономике. «Потому можно сделать вывод, что приток клиентов в Сбербанк — это не только новые открытые компании, а клиенты, ранее обслуживавшиеся в других банках, для которых сейчас продукты и сервисы Сбера оказались интересней», — подытожил он.

Ранее Попов сообщил об отсутствии массовых запросов на реструктуризации кредитов со стороны крупных российских компаний из фундаментальных отраслей экономики. Он также заявил, что у организаций нет дефолтов по своим обязательствам.

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Варвара Кошечкина
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