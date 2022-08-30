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Козы забрались в полицейскую машину, съели судебные документы и попали на видео

Fox News: в США заместитель шерифа обнаружил в своей машине коз, жующих его документы

В США заместитель шерифа из штата Алабама, Кейси Троуэр, находился при исполнении, когда обнаружил, что в полицейскую машину забрались козы и съели важные бумаги. Об этом сообщает Fox News.

Попавший на видео инцидент произошел рано утром в пятницу, 26 августа. Троуэр занимался доставкой судебных документов. Он оставил дверь своей машины открытой, когда посещал очередной дом, однако меньше всего ожидал увидеть двух коз по возвращении.

На видеозаписи, которую сделал сам мужчина, видно, как одна коза стоит на капоте автомобиля, а вторая жует документы в салоне. «Убирайтесь отсюда! Вы издеваетесь надо мной? Убирайтесь!» — раздраженно говорит Троуэр за кадром. Спустя какое-то время полицейскому удалось прогнать прожорливых животных.

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Сотрудники офиса шерифа опубликовали пост в социальной сети, где рассказали о произошедшем. «Во время работы в патрульном подразделении не бывает рутины», — пошутили сотрудники.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Нидерландах козел и петух спасли курицу от ястреба. Инцидент с отважными животными попал на видео.

Алиса Удовик
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