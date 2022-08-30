Пережившие травлю россияне рассказали о побоях и унижениях в школах

Пережившие травлю россияне рассказали, что в школе им ломали ребра и выбивали зубы

В российских школах дети часто сталкиваются с насилием и жестокими издевательствами со стороны сверстников и даже учителей. Об этом «Ленте.ру» рассказали родители детей, переживших травлю, а также сами жертвы.

По их словам, часто насилие было ничем не мотивировано. Над ними издевались по любому поводу — например, из-за «странной» походки, старой одежды, слишком хорошей или слишком слабой успеваемости.

«Учитывая, что я и мой брат были новенькими, нас частенько поджидали после школы. Могли поднять вверх ногами, трясти и пытаться найти деньги или дозу. Поколачивали частенько», — рассказала «Ленте.ру» Евгения. Она пережила травлю в младшей и средней школе. Ей сломали два ребра, запястье и выбили зуб.

Была одноклассница, которая решила втереться в доверие, мы стали дружить. Я ей все о себе рассказывала, это была ошибка. Она потом пересказала все одноклассникам, после школы меня подкараулили и сломали два ребра Евгения жертва травли

Из-за психологических проблем на фоне травли собеседница «Ленты.ру» и сама наносила себе повреждения. «Все время думала, что меня где-нибудь да побьют», — добавила Евгения.

Галина, мать еще одной жертвы травли, отметила, что ее дочь подвергалась издевательствам со стороны одноклассников в том числе и по вине учителей. Классная руководительница позволяла себе физическое и психологическое насилие, и эту модель поведения перенимали другие ученики.

«Дети стали обращаться друг с другом так, как и преподаватель с ними. Пошли оскорбления, тычки. Многие родители жаловались», — рассказала она и добавила, что попытки родителей вмешаться в ситуацию и прекратить насилие порой имеют обратный эффект — травля усиливается.

«Однажды дед пришел в школу и сказал: "Кто обижает моего мальчика?" Он прямо так и сказал, это был стыд такой. Таким образом он меня не защитил, а сделал только хуже», — рассказал Андрей, также переживший издевательства одноклассников в престижном лицее. Он стал изгоем из-за того, что ходил в школу в старой одежде и не вписывался в коллектив. Сам Андрей не мог дать отпор — «меня воспитывали две женщины», объясняет он.

Клинический психолог и эксперт программы «Травли.NET» АНО БО «Журавлик» Мария Афонина отмечает, что в таких случаях самое главное — признать, что есть проблема, обозначить факт травли, а далее необходимо дать однозначную оценку происходящему: буллинг недопустим ни при каких обстоятельствах.

«Важно не разбираться, кто прав, кто виноват», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что больше половины российских детей — 55 процентов опрошенных — сталкивались с травлей и насилием в школе. 39 процентов детей никому не рассказывали о пережитом.