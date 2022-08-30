Власти Ирака объявили вторник нерабочим из-за ситуации в стране

Al Arabiya: власти Ирака объявили 30 августа нерабочим днем из-за столкновений в Багдаде

Власти Ирака объявили вторник нерабочим днем в связи с ситуацией в стране, где происходят столкновения между сторонниками влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в Багдаде и ряде других провинций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В Багдаде и Басре продолжаются ожесточенные бои между подчиняющейся влиятельному шиитскому деятелю Муктаде ас-Садру бригадой «Сарая ас-Салям» («Отряды мира») и формированиями шиитского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби». В столицу на подкрепление силам безопасности были введены подразделения иракской армии.

Демонстрации в Ираке начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.