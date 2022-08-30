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Киргизия разрешила IT-специалистам становиться «цифровыми кочевниками»

Киргизия предоставит IT-специалистам из ряда стран статус «цифровых кочевников»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Киргизия разрешила IT-специалистам из ряда стран постсоветского пространства получать статус «цифровых кочевников», чтобы работать и жить в республике без разрешительных документов. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее положение принял кабинет министров Киргизии. «Этот статус позволяет гражданам ряда стран пребывать на территории Кыргызстана без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, а также облегчает взаимодействие с государственными органами», — рассказали в пресс-службе кабмина.

Стать «цифровыми кочевниками» смогут граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и России, задействованные в IT-сфере.

Отмечается, что в Минэкономики уже разработали и опубликовали специальную инструкцию по получению статуса.

Ранее Минцифры России предложило снизить до трех процентов ставку по программе льготной ипотеки для IT-специалистов. Власти также предложили изменить требования к минимальному размеру заработной платы.

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Алиса Реброва
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