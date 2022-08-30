Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Менеджер копицентра помогла задержать убийцу отца бывшего защитника «Зенита»

В Петербурге сотрудница копицентра помогла задержать убийцу отца бывшего игрока «Зенита»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге сотрудница копировального центра помогла полиции задержать предполагаемого убийцу отца бывшего игрока «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Об этом сообщает издание 47news.

По сведениям издания, мужчина пришел в центр для того, чтобы распечатать снимки. Менеджер приняла заказ, но, взглянув на клиента, женщина узнала в нем возможного преступника, лицо которого она видела в ориентировке. Затем она отлучилась и позвонила в МВД, после чего на место приехал участковый, надел наручники на мужчину и доставил его в отдел полиции Адмиралтейского района.

Убийство отца экс-защитника «Зенита» было совершено ночью 28 августа в поселке Коробицыно — потерпевшего до смерти забили камнем. После этого, как писала «Фонтанка», правоохранители стали искать бывшего зятя погибшего — Романа Хренова, который ранее был женат на дочери мужчины — Диане Абдулфаттах. Пара развелась в 2020 году.

По словам экс-супруги подозреваемого, он был психически болен, регулярно угрожал ей расправой, а 23 августа проник к ней в дом и избил на глазах у детей. Отмечалось, что женщина обращалась в полицию и в Следственный комитет, однако мужчину так и не отправили на принудительное лечение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока»
Стали известны подробности о раздевших и избивших мужчину школьницах
Министры обороны ЕС подтвердили готовность помогать Украине
Предсказано катастрофическое таяние льдов Гренландии
Психолог перечислила способы перестать терять ключи
Фильм «Место под соснами» с Гослингом выйдет в повторный прокат в России
Женщина нашла способ сходить на танцевальный фестиваль с погибшим братом
Звезда «Универа» рассказала о работе на огороде
Штурмовавший Херсон российский десантник бежал во Францию
Американцы допустили начало гражданской войны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.