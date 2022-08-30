Менеджер копицентра помогла задержать убийцу отца бывшего защитника «Зенита»

В Петербурге сотрудница копицентра помогла задержать убийцу отца бывшего игрока «Зенита»

В Петербурге сотрудница копировального центра помогла полиции задержать предполагаемого убийцу отца бывшего игрока «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Об этом сообщает издание 47news.

По сведениям издания, мужчина пришел в центр для того, чтобы распечатать снимки. Менеджер приняла заказ, но, взглянув на клиента, женщина узнала в нем возможного преступника, лицо которого она видела в ориентировке. Затем она отлучилась и позвонила в МВД, после чего на место приехал участковый, надел наручники на мужчину и доставил его в отдел полиции Адмиралтейского района.

Убийство отца экс-защитника «Зенита» было совершено ночью 28 августа в поселке Коробицыно — потерпевшего до смерти забили камнем. После этого, как писала «Фонтанка», правоохранители стали искать бывшего зятя погибшего — Романа Хренова, который ранее был женат на дочери мужчины — Диане Абдулфаттах. Пара развелась в 2020 году.

По словам экс-супруги подозреваемого, он был психически болен, регулярно угрожал ей расправой, а 23 августа проник к ней в дом и избил на глазах у детей. Отмечалось, что женщина обращалась в полицию и в Следственный комитет, однако мужчину так и не отправили на принудительное лечение.