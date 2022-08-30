Отмену русского языка в эстонских школах обрекли на провал

Глава Эстонского общества учителей Сарапуу: в школах не хватает эстоноязычных педагогов

План отказа от использования русского языка и полного перехода на эстоноязычное образование обречен на провал. Об этом заявила глава Эстонского общества учителей Каи Сарапуу. Об этом сообщает ERR.

«В стране просто нет столько педагогов со знанием эстонского языка», — призналась Сарапуу.

Представитель общества учителей также отметила, что на данный момент в школах работают 2300 учителей, которые не владеют эстонским языком. По ее словам, даже если некоторые из них и выучат госязык, то все равно понадобится не менее двух тысяч новых педагогов, которых «взять негде».

Ранее новая правительственная коалиция Эстонии выразила намерение убрать русский язык из школ и детских садов. К 1 ноября эстонский парламент планирует провести закон «О переходе на эстоноязычное образование».

В свою очередь, министр образования Эстонии Тынис Лукас также выступил с предложением отменить изучение русского языка в школах.