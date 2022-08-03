В Эстонии предложили отменить изучение русского языка в школах

Министр образования Эстонии предложил отменить изучение русского как второго иностранного

Министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас предложил отменить изучение русского языка как второго иностранного в школах республики. Об этом он высказался в интервью порталу ERR.

Лукас заявил, что в системе образования Эстонии в качестве первого иностранного языка доминирует английский, а в качестве второго — русский. Он призвал изменить такой порядок вещей и отметил, что на фоне событий на Украине часть родителей уже выразила свое недовольство тем, что их дети должны изучать в школе русский язык.

«Школы должны пойти навстречу пожеланиям родителей и сами найти решения. Сам язык ни в чем не виноват, против языка мы не воюем. Просто выбор должен быть шире, и нам следует смотреть, чтобы наши дети не были привязаны к одному или другому языку», — добавил глава ведомства.

При этом министр признал, что в настоящий момент эстонские школы испытывают трудности с поиском учителей других иностранных языков, например, немецкого или французского.

Ранее сообщалось, что новая правительственная коалиция Эстонии захотела убрать русский язык из школ и детских садов. Отмечается, что к 1 ноября она планирует провести через парламент соответствующий закон «О переходе на эстоноязычное образование».