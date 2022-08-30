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В МИД России назвали действия стран Балтии «за гранью человечности»

МИД России: варварский снос советских памятников закрепился «за гранью человечности»

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

МИД России высказался о массовых сносах советских памятников в странах Балтии, назвав эти действия «за гранью здравого смысла и человечности». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

«Развернутая властями прибалтийских государств беспрецедентная, по сути близкая к фашистской, кампания по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, по травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, давно вышедшая за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности» , — сказано в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что в ответ на русофобские действия прибалтийских стран Россия примет асимметричные меры, прежде всего в политической и экономической сферах.

Ранее в столице Латвии снесли скульптуру «Родина-мать», посвященную воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, а в эстонской Нарве власти демонтировали танк-памятник Т-34. Литва, в свою очередь, заявила о готовности демонтировать памятник советским солдатам в Вильнюсе.

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Татьяна Антоненко
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