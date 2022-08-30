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Латвия и Литва передали Украине военную помощь на сотни миллионов евро

С конца февраля Латвия и Литва передали Украине военную помощь на 450 миллионов евро
СюжетМинобороны:

Фото: Eliezer Melendez / globallookpress.com

С конца февраля Латвия и Литва передали Украине военную помощь на 450 миллионов евро. Об этом сообщили в Министерствах обороны прибалтийских республик, передает РИА Новости.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что размер оказанной Киеву военной поддержки достиг 153 миллионов евро. При этом он уточнил, что последние поставки содержали тепловизоры и оборудование для борьбы с беспилотниками.

В Минобороны Латвии, в свою очередь, заявили, что с 24 февраля правительство республики передало Украине военную помощь на сумму примерно 300 миллионов евро. В ведомстве также добавили, что пожертвования латвийских граждан, предпринимателей и неправительственных организаций составили более чем 15,7 миллиона евро.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что финансовая помощь республике от иностранных доноров за август составила 4,6 миллиарда долларов. Он уточнил, что это рекордная сумма, которую страна получила в месяц за последние полгода.

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Алевтина Запольская
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