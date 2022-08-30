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Названа сумма иностранной финансовой помощи Украине

Финансовая помощь Украине от иностранных доноров составила 4,6 миллиарда долларов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Финансовая помощь Украине от иностранных доноров за август составила максимальные 4,6 миллиарда долларов, такую цифру назвал министр финансов Украины Сергей Марченко. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти средства были для нас очень важны. Они позволили нам увеличить сумму средств, полученных от доноров в августе, до 4,6 миллиарда долларов», — признался Марченко. Он также добавил, что это рекордная сумма, которую Украина получила в месяц за последние полгода.

По словам министра, благодаря западным донорам Украина смогла профинансировать все необходимые бюджетные расходы.

Ранее сообщалось, что США анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 2,98 миллиарда долларов. Полученные от Вашингтона деньги Киев планирует потратить на военные расходы.

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Татьяна Антоненко
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