Притворявшемуся сотрудником ФСБ заключенному дали четыре года за обман таксистов

В Красноярске притворявшемуся сотрудником ФСБ заключенному дали 4 года за обман таксистов

В Красноярске заключенного магаданской колонии строгого режима приговорили еще к четырем годам лишения свободы за мошенничество. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Telegram-канал Krash Mash.

По данным канала, фигурант, находясь в местах лишения свободы, нашел мобильник и заказывал с него такси от зданий МВД и ФСБ, а когда ему назначали водителя, он связывался с ним и, притворяясь сотрудником ведомств, просил положить деньги на телефон и — для правдоподобности — купить продукты. Затем мужчина отправлял со своего номера сообщение якобы от банка о зачислении средств на карту таксиста.

Обманутые водители верили лжесотруднику и выполняли его поручения, однако потом заключенный пропадал. Правоохранители задержали его и этапировали в Красноярск.