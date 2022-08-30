Меган Маркл рассказала о «потере» принцем Гарри отца

Меган Маркл: принц Гарри лишился отца из-за отказа от полномочий члена королевской семьи

Меган Маркл заявила в интервью изданию The Cut, что ее супруг принц Гарри «потерял отца» из-за отказа от полномочий старшего члена британской королевской семьи и переезда в США. На слова герцогини Сассекской обратило внимание Six Pages.

Отвечая на вопрос о проблемах в общении с собственным отцом, Маркл также рассказала о сложных отношениях принца Гарри с принцем Чарльзом. «Гарри сказал мне: "Я лишился папы из-за всего этого". У них, должно быть, все не так, как у меня, но он решил именно так», — сказала герцогиня Сассекская.

В свою очередь, источник Six Pages утверждает, что Маркл на самом деле имела в виду, что не хочет, чтобы принц Гарри разорвал отношения с отцом окончательно.

«Я что-то не припомню, когда Гарри порвал с отцом. Чарльз дал Гарри и Меган миллионы, когда они уехали из Великобритании. Сейчас семья находится в Балморале, и я уверен, что они в ужасе от этого интервью», — прокомментировал слова Маркл высокопоставленный инсайдер, близкий к королевской семье.

Конфликт между принцем Гарри и принцем Чарльзом начался в 2020 году после того, как герцог Сассекский отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и перебрался за границу с супругой. В 2021 году Чарльз встречался с сыном лишь один раз — в апреле, когда Гарри приезжал в Великобританию на похороны принца Филиппа.

Однако в конце 2021 года появилась информация о том, что отношения между принцами налаживаются. Летом 2022 года принц Гарри и Меган Маркл с детьми побывали в Великобритании на праздновании платинового юбилея Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл решила помириться с отцом после многолетней ссоры. Это произошло после того, как он перенес инсульт.