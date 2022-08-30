На Украине решили ограничить медиа

Депутат Верховной Рады Железняк сообщил о принятии закона, ограничивающего медиа

В Верховной Раде приняли закон, ограничивающий медиа. Об этом решении сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Рада проголосовала в первом чтении за «скандальный» закон о медиа номер 2693-д. Всего за принятие закона выступили 233 парламентария. Отмечается, что члены партии «Слуга народа» отдали 179 голосов.

«[Закон] значительно расширяет полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию. В документе прописано право Нацсовета приостанавливать работу СМИ (включая онлайн-медиа) без решения суда», — говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Ранее на Украине запретили печатные СМИ только на русском языке в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Отныне печатные СМИ могут издаваться и распространяться на любом другом иностранном языке, если их тираж на украинском языке составляет не менее половины всего ассортимента.