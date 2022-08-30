Подростки оказались уязвимыми для дезинформации о медицине

Frontiers in Psychology: подросткам трудно распознать медицинскую дезинформацию

Подросткам трудно различить надежную и ложную информацию, связанную со здоровьем и медициной, что делает их уязвимыми для дезинформации. К такому выводу пришли ученые из Словакии, опубликовавшие результаты исследования в журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте приняли участие 300 учащихся средних школ в возрасте от 16 до 19 лет, которым были показаны семь коротких сообщений о влиянии различных фруктов и овощей на здоровье. Среди них были как ложные, так и истинные, однако в некоторых случаях правдивая информация была отредактирована и сопровождалась грамматическими ошибками, кликбейтными заголовками, апелляцией к авторитету или жирным шрифтом. В остальных случаях достоверная информация была написана в нейтральной манере. Добровольцев попросили оценить достоверность каждого сообщения.

Многие участники смогли распознать откровенно ложные сообщения. Так, 48 процентов добровольцев больше доверяли нейтральным достоверным сообщениям, чем ложным. Однако 41 процент испытуемых считали дезинформацию и достоверную информацию одинаково заслуживающими доверия, а 11 процентов считали ложные сообщения более достоверными. Кроме того, молодые люди, похоже, не принимали во внимание различные элементы редактирования за исключением кликбейтных заголовков, которым доверяли значительно меньше.

Известно, что позитивное изображение рискованного поведения в средствах массовой информации, такого как курение и употребление алкоголя, приводит к повышенному рискованному поведению у подростков. Таким образом, медико-значимая информация в сети, которая дополняет или противоречит информации, предоставленной профессионалами, может привести к изменению здорового образа жизни, уходу за собой и соблюдению правильного режима лечения.

Отмечается, что подростки обращают внимание на структурные особенности веб-сайта, такие как язык и внешний вид, чтобы оценить достоверность онлайн-информацию. Например, авторитетным организациям, проверенным брендам или веб-сайтам с деловым языком, как правило, доверяют больше. В целом, результаты исследования указывают на необходимость обучения медицинской грамотности, а также таким навыкам, как аналитическое и научное мышление.