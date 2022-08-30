В России стали массово продавать один вид недвижимости

«Известия»: в России стали массово продавать дома площадью 50-60 квадратных метров

Больше половины (около 60 процентов) предложений среди частных домов составляют объекты площадью 50-60 кв.м. О том, что в России стали массово продавать этот вид недвижимости, рассказал замруководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков в беседе с «Известиями».

«Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — подчеркнул Сауков.

Эксперт отметил, что за год число проданных мини-домов площадью до 60 квадратных метров выросло на 27 процентов. Такое жилье стали возводить из высоких цен на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Мини-дома, по словам директора по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслава Котлова, сейчас настоящий тренд. При возведении таких объектов можно отлично сэкономить на отделке. В основном такие дома строят для сдачи в аренду.

Ранее сообщалось, что в первые семь месяцев 2022 года самыми популярными у москвичей регионами России для покупки жилья оказались Подмосковье и Тверская область. Популярным у жителей столицы регионом также стал Краснодарский край.