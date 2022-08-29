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Названы самые популярные у москвичей регионы России для покупки жилья

Росреестр: самым популярным регионом у москвичей для покупки жилья стало Подмосковье

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В первые семь месяцев 2022 года самыми популярными у москвичей регионами России для покупки жилья оказались Подмосковье и Тверская область. Такие направления назвал Росреестр.

Популярным у жителей столицы регионом также стал Краснодарский край. Кроме того, с начала 2022 года москвичи активно покупали недвижимость в Калужской, Калининградской, Владимирской, Тульской, Рязанской областях, а также в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.

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Что касается покупателей жилья в Москве, то больше всего столичные объекты приобретали жители Московской и Пензенской областей. Главными покупателями московской недвижимости также назвали жителей Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Ранее аналитики VSN Realty сообщили, что в июле 2022 года в Старой Москве стали покупать больше квартир в новостройках — относительно июня положительная динамика составила девять процентов. В седьмом месяце нынешнего года в столице оформили 4,4 тысячи договоров долевого участия (ДДУ).

Нина Ташевская
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