Москвичи стали покупать больше новых квартир

VSN Realty: в июле 2022 года в Москве продали на девять процентов больше нового жилья

В июле 2022 года в старой Москве стали покупать больше квартир в новостройках — относительно июня положительная динамика составила девять процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики VSN Realty.

По данным экспертов, объем продаж в новостройках за последние два месяца вырос практически на 30 процентов — в июне рост составил 20 процентов. В седьмом месяце нынешнего года в столице оформили 4,4 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Из них 828 квартир и апартаментов было приобретено в бизнес-классе, а 1,4 тысячи объектов — в комфорт-классе.

Средняя стоимость квадратного метра в объектах комфорт-класса в июле практически не изменилась и составила 264 тысячи рублей. При этом цена «квадрата» в бизнес-классе за счет увеличения объема предложения немного снизилась, до 399 тысяч рублей. Среднюю сумму покупки жилья в комфорт-классе специалисты оценили в 11,6 миллиона рублей, в бизнес-классе — в 21,9 миллиона рублей. Минимальный метраж квартир, которые приобретали клиенты, в обоих сегментах выравнялся до 17 «квадратов».

По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, ипотека продолжает поддерживать начавшееся в июне восстановление спроса. Долю ипотечных сделок она оценила в 80 процентов от общего числа договоров. «Мы ожидаем сохранения показателей в августе перед ожидаемым осенним увеличением цен. Рост будет плавным, от двух процентов в большинстве проектов», — добавила эксперт.

В августе специалисты риелторской компании «Метриум» пришли к выводу, что почти половина жилых комплексов с самыми дешевыми квартирами и апартаментами на первичном рынке Москвы находится в Северном административном округе.