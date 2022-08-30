Минобороны заявило о поражении пяти пунктов управления ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении пяти пунктов управления ВСУ

За минувшие сутки российские войска поразили пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики (ДНР) и Веселянка Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, также были поражены пункты управления 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в Харькове и 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Красное знамя Николаевской области сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в небе над ДНР.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями глава государства Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.