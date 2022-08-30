Сотрудники ГИБДД задержали устроившего стрельбу на МКАД москвича

В Москве задержали 48-летнего мужчину, устроившего стрельбу на МКАД из-за ссоры

В Москве задержали 48-летнего местного жителя, который устроил стрельбу на МКАД. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили «Ленте.ру» в столичной пресс-службе ГУ МВД.

По данным ведомства, на 86-м километре МКАД между водителями произошла ссора, во время которой фигурант достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил из него в боковое стекло потерпевшего. Вскоре сотрудники ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу (СВАО) остановили автомобиль подозреваемого.

Из салона мужчины изъяли шарообразные пули и баллон с углекислым газом, однако оружие сотрудники не обнаружили.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Стрелок находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы.