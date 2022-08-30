Москвичи обменяют баллы «Миллиона призов» на нужные приобретения для детей

Победители акции «Миллиона призов» могут потратить баллы на досуг и товары для детей

Москвичи смогут обменять баллы программы «Миллион призов» на детскую одежду и обувь, школьные и спортивные принадлежности и другие нужные приобретения. К программе присоединились уже более 170 партнеров. Это магазины одежды и обуви, цветов и ювелирных изделий, аптеки, кафе и рестораны, музеи, театры и многие другие.

Среди партнеров программы «Миллион призов» есть несколько магазинов детских товаров, где москвичи могут приобрести за баллы все необходимое для школы, например бархатную бумагу для урока технологии или меч для роли принца в школьном спектакле. Также можно потратить баллы на одежду и обувь для школы. Для дошкольников можно купить игрушки, книги и развивающие пособия, а для самых маленьких — детское питание, коляску, подгузники и многое другое. А если нужен новый письменный стол или кроватка, то баллы, необходимые для приобретения, можно обменять в магазине товаров для дома.

Если дети ходят в спортивную секцию, то родители могут сходить в магазин спортивных товаров и оплатить баллами чешки и спортивный купальник для гимнастики, кимоно для тех, кто увлекается боевыми искусствами, или новые бутсы для юных футболистов.

В этом году партнерами программы «Миллион призов» стали 22 столичных театра. Среди них — Ленком Марка Захарова, Театр имени Моссовета, Московский театр юного зрителя, «Школа современной пьесы», «Современник», Театр кошек Юрия Куклачева, Театр Терезы Дуровой и многие другие.

В их репертуаре есть представления для любого возраста. Например, ученики старших классов могут сходить на спектакли по произведениям школьной программы, чтобы лучше понять литературных героев. А для дошкольников и младшеклассников есть постановки по мотивам известных сказок, кукольные спектакли и представления с животными.

Призовые баллы программы «Миллион призов» можно будет обменять на билеты в музеи и театры Москвы. Школьники могут посещать московские музеи бесплатно по карте «Москвенок». Например, оплатив баллами билеты для родителей, можно всей семьей сходить в Дарвиновский музей и познакомиться с историей возникновения жизни на Земле. Или посетить Музей космонавтики, чтобы посмотреть на первый искусственный спутник Земли и увидеть скафандры, которые использовались на старте космической эры. Также можно погулять по музею-усадьбе «Кусково» или детально ознакомиться с историей одного из величайших сражений Отечественной войны 1812 года в музее-панораме «Бородинская битва». Всего к программе «Миллион призов» присоединилось 18 московских музеев. Полный список можно найти на сайте ag-vmeste.ru.

Еще один способ использовать баллы — провести выходные в парке развлечений. Дети смогут покататься на аттракционах, посетить интерактивные VR-площадки и игровые зоны, посвященные героям известных мультфильмов и динозаврам, полазать в веревочном парке, погладить дружелюбных хаски и альпака.

А любители сладостей могут посетить самую высокую смотровую площадку Москвы, побывать на фабрике и в музее мороженого и посмотреть, как делают шоколад.

Стать участником розыгрыша и получить возможность выиграть автомобиль или от 3000 до 10 000 баллов смогут все москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проверить доступность электронного голосования можно в личном кабинете на mos.ru.

Помимо этого, москвичи могут получить баллы, выполняя задания в различных городских проектах. Например, заработать их можно в «Активном гражданине», «Городе заданий», «Городе идей», «Электронном доме» и других. А обменять на наборы школьников, флешки, поясные сумки, рюкзаки, свитшоты и другие полезные сувениры — в специальном разделе.

Подробная информация о партнерах программы, а также о том, как пройдут розыгрыши, доступна на сайте программы «Миллион призов», а о выборах муниципальных депутатов — в специальном разделе на mos.ru.