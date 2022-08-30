Назначен новый глава Росморречфлота

Премьер-министр Мишустин назначил Захария Джиоева новым главой Росморречфлота

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил новым главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захария Джиоева. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.

Согласно документу, Андрей Лаврищев освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию.

В 1998 году Захарий Джиоев окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, позже — Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. В период с 1999 по 2010 год он работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2011-м году Джиоев пришел в Росморречфлот в качестве заместителя начальника управления — начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок. В 2019 году он занял пост замглавы Росморречфлота.

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