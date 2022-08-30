Филиал «Норникеля» проведет масштабный ремонт автодорог Заполярья

Заполярный транспортный филиал «Норникеля» отремонтировал более пяти километров дорог

Заполярный транспортный филиал (ЗТФ) «Норникеля» провел работы по ремонту более пяти километров дорог в рамках масштабной программы «Асфальтирование территории порта». Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Ремонт проводится как на производственных площадках, так и на автодорогах общего пользования. Подрядчиком выступила компания «ИЛАН-Норильск».

Директор ЗТФ Алексей Новаков сообщил, что в 2023 году будет заасфальтировано еще более пяти километров дорог. «Понятно, что порт — это активное движение грузовиков, тяжелой техники, естественно, дороги изнашиваются. Так что этот вопрос все время будет в фокусе руководства компании», — заявил он.

По словам Новаков, всего в 2022 году на асфальтирование дорог будет потрачено 160 миллионов рублей. В следующем году на эти цели планируется выделить аналогичную сумму. Директор ЗТФ также отметил, что часть работ на дорогах и промышленных площадках пока еще продолжается, их планируется завершить до 1 октября.

Ранее правительство Мурманской области и «Норникель» договорились о сотрудничестве, в рамках которого в в Мончегорске планируется запустить предприятие по производству меди. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, для сотрудников завода будет построен новый микрорайон, включающий в себя жилые дома на две тысячи квартир, а также детсады, школы и медучреждения.