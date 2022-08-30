69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Филиал «Норникеля» проведет масштабный ремонт автодорог Заполярья

Заполярный транспортный филиал «Норникеля» отремонтировал более пяти километров дорог

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Заполярный транспортный филиал (ЗТФ) «Норникеля» провел работы по ремонту более пяти километров дорог в рамках масштабной программы «Асфальтирование территории порта». Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Ремонт проводится как на производственных площадках, так и на автодорогах общего пользования. Подрядчиком выступила компания «ИЛАН-Норильск».

Директор ЗТФ Алексей Новаков сообщил, что в 2023 году будет заасфальтировано еще более пяти километров дорог. «Понятно, что порт — это активное движение грузовиков, тяжелой техники, естественно, дороги изнашиваются. Так что этот вопрос все время будет в фокусе руководства компании», — заявил он.

По словам Новаков, всего в 2022 году на асфальтирование дорог будет потрачено 160 миллионов рублей. В следующем году на эти цели планируется выделить аналогичную сумму. Директор ЗТФ также отметил, что часть работ на дорогах и промышленных площадках пока еще продолжается, их планируется завершить до 1 октября.

Ранее правительство Мурманской области и «Норникель» договорились о сотрудничестве, в рамках которого в в Мончегорске планируется запустить предприятие по производству меди. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, для сотрудников завода будет построен новый микрорайон, включающий в себя жилые дома на две тысячи квартир, а также детсады, школы и медучреждения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам
Женщина призналась мужу в гомосексуальности и развелась спустя четыре года брака
Китай призвал США прекратить посылать неверные сигналы «сепаратистам Тайваня»
Россиян предостерегли от ипотеки под 0,1 процента
Гоблин раскрыл отношение к уезжавшей из России Пугачевой
Избитый по просьбе сотрудника СИЗО россиянин отсудил денежную компенсацию у ФСИН
Россиян научили правильно давать карманные деньги детям
На протаранившем Lexus в Москве кабриолете Ferrari оказалась почти сотня штрафов
В США рассказали о заставляющем Россию сильно «нервничать» танке
Эстония собралась полностью отказаться от газа и угля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.