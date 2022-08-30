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Один тип жилья в Петербурге подорожал более чем вдвое

Эксперт Рукомойников: новостройки в Петербурге за 10 лет подорожали на 153,8 процента

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Новостройки в Санкт-Петербурге подорожали более чем вдвое за последние 10 лет. О том, что один тип жилья стал менее доступен в Северной столице, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта рынка недвижимости Вадима Рукомойникова.

С апреля 2012 года по июль 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга выросла на 153,8 процента, до 202,3 тысячи рублей. Наиболее значительно жилье в новостройках подорожало в Кировском районе, где цена на «квадрат» выросла на 266,7 процента, до 291,2 тысячи рублей.

За тот же период квадратный метр вторичной недвижимости подорожал на 116,3 процента, сейчас его средняя стоимость составляет 199,9 тысячи рублей. Самый значительный рост наблюдается в Адмиралтейском районе, где метр вырос в цене на 179,9 процента, до 250 тысяч рублей.

Ранее в августе россиян предупредили о росте стоимости новостроек осенью. Согласно прогнозам экспертов, подорожание будет незначительным, однако к концу 2022 года динамика может стать более выраженной на фоне инфляции и увеличения спроса.

Александра Качан
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