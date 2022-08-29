В России подорожает один тип жилья

ТАСС: новостройки в России подорожают осенью

Осенью в России незначительно вырастут средние цены на новостройки, к концу 2022 года динамика может стать более выраженной на фоне инфляции и увеличения спроса. О подорожании одного вида жилья сообщает ТАСС.

Ожидается рост спроса на новостройки после окончания сезона отпусков. По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, до конца года стоимость таких объектов увеличится на 7-10 процентов. В то же время директор коммерческой группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гуторов считает, что цены на новостройки могут расти в пределах двух-трех процентов в месяц.

Руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов отметил, что на данный момент рынок новостроек зависит от двух факторов: снижения интереса к подобному жилью на 35-40 процентов с февраля 2022 года и готовности девелоперов дополнительно субсидировать ставку в рамках льготной ипотеки. «Пока эти факторы уравновешивают друг друга», — подчеркнул эксперт.

Ранее в августе сообщалось, что в июле спрос на новостройки в Москве начал восстанавливаться после обвала. По данным Росреестра, за месяц было заключено более 8,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на жилую недвижимость — на 30,9 процента больше, чем в июне. Эксперты полагают, что всплеск интереса не станет разовым.