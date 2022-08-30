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Отмечавший день рождения охранник угнал Mercedes сотрудника РАН

В Москве охранник института археологии угнал Mercedes сотрудника и отметил день рождения

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве 22-летний охранник института археологии РАН угнал Mercedes-Benz GLS 450, принадлежащий сотруднику учреждения, и отметил свой день рождения пьяной ездой по городу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 августа. Праздник охраннику пришлось провести на работе. Поднять настроение он решил с помощью алкоголя. Во время смены прибывший в институт сотрудник отдал ему ключи от автомобиля.

Ночью пьяный охранник отправился кататься на чужой машине. Через четыре часа его остановили на дороге на Юго-Западе столицы сотрудники ГИБДД.

На него составлен протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон машины.

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Любовь Ширижик
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