Бывший президент Франции озвучит мультфильм о первобытных людях

Бывший президент Франции Олланд озвучит персонажа в мультфильме о первобытных людях

Бывший президент Франции Франсуа Олланд озвучит персонажа полнометражной картины по мотивам популярного в стране мультсериала и комикса «Кремень в большом городе» о первобытных людях. Об этом сообщает DNA.

Режиссер картины не рассказал, какого именно персонажа озвучил экс-президент, однако подчеркнул, что он открывает фильм и будет появляться на протяжении всего повествования. В записи принимала участие и супруга экс-президента, актриса Жюли Гайе. Отмечается, что она также записала реплики для одного из персонажей будущей картины. Ориентировочно, фильм выйдет в 2023 году.

4 июня состоялась свадьба 67-летнего бывшего президента Франции Франсуа Олланда и актрисы Жюли Гайе. Об их романе стало известно в 2014 году. В то время Олланд состоял в отношениях с французской журналисткой Валери Триервейлер и имел тайную связь с Гайе.