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В Совфеде отреагировали на предложение Шольца отменить право вето в ЕС

Сенатор Совфеда Джабаров предположил наличие оппозиции внутри Евросоюза

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Внутри Европейского союза (ЕС), возможно, назревает оппозиция. В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц предложил странам-участницам объединения подумать над отказом от права вето при принятии ряда решений. Так на эту идею отреагировал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, пишут «Известия».

По словам сенатора, много вопросов появилось к таким странам, как Венгрия и Болгария, пытающихся отказаться от многих санкций против России, чтобы не наносить себе ущерб. Джабаров предположил, что ЕС может попытаться «за счет послушного большинства сформировать новую архитектуру».

Вместе с тем сенатор отметил, что Шольц ищет пути наказания России, а Москва, в свою очередь, ищет пути примирения с Европой.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с предложением к Евросоюзу отказаться от права вето в ряде областей. Он объяснил это тем, что в случае расширения объединения различия между странами-членами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения будут расти.

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Сергей Истомин
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