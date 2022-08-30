Названы самые модные цвета волос осенью 2022 года

The Voice: золотистый блонд — самый модный цвет волос осенью 2022 года

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные цвета волос на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, актуальными станут окрашивания «жареный каштан», «теплая корица» и «уютный блонд». По словам специалистов, данные оттенки смотрятся на прядях благородно и придают им глубину. В список также попали классическая платина и золотистый блонд, персиковые и клубничные переливы которого удачно дополняют летний загар.

Кроме того, модными в грядущем сезоне окажутся «медный сердолик», «французская брюнетка» и «драматичный брюнет». На последний авторы материала обратили особое внимание и отметили, что для поддержания блеска данный цвет требует особого ухода.

В июле звездные парикмахеры Миа Сантьяго и Никки Нелмс из Нью-Йорка перечислили лучшие прически на осень 2022 года. По словам стилистов, в грядущем сезоне будут особенно популярны прически в стиле 1990-х годов, гладкие пучки с тугим узлом, пушистые ретро-кудри и мягкие небрежные волны.