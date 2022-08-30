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Названы самые модные цвета волос осенью 2022 года

The Voice: золотистый блонд — самый модный цвет волос осенью 2022 года

Фото: @anyataylorjoy

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные цвета волос на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, актуальными станут окрашивания «жареный каштан», «теплая корица» и «уютный блонд». По словам специалистов, данные оттенки смотрятся на прядях благородно и придают им глубину. В список также попали классическая платина и золотистый блонд, персиковые и клубничные переливы которого удачно дополняют летний загар.

Кроме того, модными в грядущем сезоне окажутся «медный сердолик», «французская брюнетка» и «драматичный брюнет». На последний авторы материала обратили особое внимание и отметили, что для поддержания блеска данный цвет требует особого ухода.

В июле звездные парикмахеры Миа Сантьяго и Никки Нелмс из Нью-Йорка перечислили лучшие прически на осень 2022 года. По словам стилистов, в грядущем сезоне будут особенно популярны прически в стиле 1990-х годов, гладкие пучки с тугим узлом, пушистые ретро-кудри и мягкие небрежные волны.

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Мария Винар
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