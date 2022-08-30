Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Кабардино-Балкарии собрали 145 тысяч тонн овощей

В Кабардино-Балкарии собрали 145 тысяч тонн томатов, огурцов и других овощей

Фото: Harshal S. Hirve / Unsplash

В Кабардино-Балкарии во время массового сбора овощей удалось получить 145 тысяч тонн продукции. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.

По информации издания, сейчас аграрии убирают огурцы, томаты, перец болгарский, разные виды капусты, а также морковь, свеклу и другие растения. Отмечается, что в 2022 году в республике валовой сбор овощей превышает прошлогодний показатель как минимум на два процента.

Известно, что больше всего удалось собрать томатов (47 тысяч тонн), а на втором месте оказались огурцы — около 30 тысяч тонн. На третьей позиции расположился зеленый горох — его урожайность составила 23,5 тысячи тонн. Прочих овощей, куда входят кабачки, баклажаны, перец болгарский и горький, редька и редис собрали 17,3 тысячи тонн.

Согласно материалу, часть выращенного урожая идет на переработку консервными заводами, а другая направляется в торговые точки по республике и в другие регионы страны для реализации населению. При этом на зимнее хранение отправятся овощи, собранные осенью.

Ранее сообщалось, что на Куликовом поле под Тулой 20 августа пройдет фестиваль «Сено-солома», посвященный завершению сенокоса. Для посетителей фестиваля организуют мастер-классы по изготовлению кукол из ткани и соломы, вырезанию фигурок животных из дерева и плетению венков и ковриков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока»
Министры обороны ЕС подтвердили готовность помогать Украине
Предсказано катастрофическое таяние льдов Гренландии
Психолог перечислила способы перестать терять ключи
Фильм «Место под соснами» с Гослингом выйдет в повторный прокат в России
Женщина нашла способ сходить на танцевальный фестиваль с погибшим братом
Звезда «Универа» рассказала о работе на огороде
Штурмовавший Херсон российский десантник бежал во Францию
Американцы допустили начало гражданской войны
В ДНР сообщили о боях по линии фронта от Артемовска до Угледара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.