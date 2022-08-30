В Кабардино-Балкарии собрали 145 тысяч тонн овощей

В Кабардино-Балкарии собрали 145 тысяч тонн томатов, огурцов и других овощей

В Кабардино-Балкарии во время массового сбора овощей удалось получить 145 тысяч тонн продукции. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.

По информации издания, сейчас аграрии убирают огурцы, томаты, перец болгарский, разные виды капусты, а также морковь, свеклу и другие растения. Отмечается, что в 2022 году в республике валовой сбор овощей превышает прошлогодний показатель как минимум на два процента.

Известно, что больше всего удалось собрать томатов (47 тысяч тонн), а на втором месте оказались огурцы — около 30 тысяч тонн. На третьей позиции расположился зеленый горох — его урожайность составила 23,5 тысячи тонн. Прочих овощей, куда входят кабачки, баклажаны, перец болгарский и горький, редька и редис собрали 17,3 тысячи тонн.

Согласно материалу, часть выращенного урожая идет на переработку консервными заводами, а другая направляется в торговые точки по республике и в другие регионы страны для реализации населению. При этом на зимнее хранение отправятся овощи, собранные осенью.

Ранее сообщалось, что на Куликовом поле под Тулой 20 августа пройдет фестиваль «Сено-солома», посвященный завершению сенокоса. Для посетителей фестиваля организуют мастер-классы по изготовлению кукол из ткани и соломы, вырезанию фигурок животных из дерева и плетению венков и ковриков.